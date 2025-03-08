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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Böyle baba olmaz olsun! 30 yıl hapis, Bolu haberleri | Son dakika haberleri

        Böyle baba olmaz olsun! 30 yıl hapis!

        Bolu'da, "çocuğa yönelik cinsel istismar" suçundan yargılanan S.İ., "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz" diye savunma yaptığı davada, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 08:21 Güncelleme: 08.03.2025 - 08:21
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        Böyle baba olmaz olsun! 30 yıl hapis!
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        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.İ, eşi E.İ. ve taraf avukatları katıldı. Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.İ. duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz" diye son savunmasını yaptı.

        MAHKEME 30 YIL HAPİSE HÜKMETTİ

        AA'da yer alan habere göre duruşmaya katılan anne E.İ. ise eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık S.İ'nin, "çocukların cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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