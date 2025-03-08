Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.İ, eşi E.İ. ve taraf avukatları katıldı. Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.İ. duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz" diye son savunmasını yaptı.

MAHKEME 30 YIL HAPİSE HÜKMETTİ

AA'da yer alan habere göre duruşmaya katılan anne E.İ. ise eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık S.İ'nin, "çocukların cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.