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İstanbul’dan çıkardıkları sahte seyahat belgesiyle Van’a gelen 22 şahıs, polis kontrol noktasında yakalandı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar almıştı.

Buna karşılık İstanbul’daki bir firma tarafından yolcular için sahte seyahat belgesi düzenlediği tespit edildi. İstanbul’dan gelen 22 kişi şehir girişine kurulan arama noktasında polisin dikkati sayesinde sahte seyahat belgesi temin ettikleri fark edildi. Ateş ölçümü yapılan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

'BİR ŞAHSIN İZLENMESİ GEREKİYOR'

Sahte seyahat belgesi konusunda adli işlem başlatıldığını ifade eden Güvenlik Şube Müdürü Salih Şen, kontrol sonrası bir şahsın izlenmesi gerektiğini belirtti.

Van girişinde 4 kontrol noktasının olduğunu hatırlatan Şube Müdürü Şen, “İstanbul otogarında şahısların beyanlarına göre bazı firmalar hem biletini satıp hem de sahte belge düzenleyerek vatandaşları göndermektedir. Şu ana kadar ilimize gelen 22 tane sahte seyahat belgesi olan vatandaş gördük. Bunlarla ilgili adli işlemi başlatmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür şeylere kanmamaları gerekiyor. Van iline girişlerde 4 noktada girişlerde kontrol noktamız var. Vatandaşlarımızın tamamını otobüs, kamyonet bütün araçlar dahil olmak üzere ilimize gelen herkesin ateşini ölçüyoruz. Evraklarını kontrol ediyoruz. Olumsuzluk yoksa gönderiyoruz. Van’a gelen vatandaşlarımızın içinde bir tane izlenmesi gereken bir vatandaş olduğunu tespit ettik. Bu şahsın yaşı küçük, onunla ilgili sağlık il müdürlüğü ile iletişime geçerek hastaneye gönderdik. Sahte evraklarla ilgili de adli işlemi başlatmış bulunuyoruz” dedi.

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