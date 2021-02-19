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Son dakika haberler... Bursa'da yaşamına son veren doktorla ilgili çok yönlü soruşturma

Uludağ’da ormanlık alanda yaşamına son veren asistan doktor Mustafa Yalçın'ın intiharı ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında, Yalçın’ın başasistan doktor olarak görev yaptığı kalp damar cerrahi kliniğindeki çalışanların ifadelerine başvuruldu

SON DAKİKA! Doktor Mustafa Yalçın'ın ölümüyle ilgili soruşturma - HABERLER
Yaşamına son veren doktorla ilgili çok yönlü soruşturma
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İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, geçtiğimiz salı saat 11.00’de girmesi gereken ameliyata gitmeyince arkadaşları tarafından merak edildi.

İHA'nın haberine göre, evden sabah saat 08:00’de otomobili ile ayrılan doktordan bir daha haber alınamayınca yakınları ve mesai arkadaşları durumu polis ile jandarma ekiplerine bildirdi.

6 SAYFALIK MEKTUP BIRAKTI

Mustafa Yalçın’ın yol kenarında park edip bıraktığı otomobilinde yapılan incelemede Yalçın tarafından yazılan 6 sayfalık bir mektup bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aracın Uludağ yoluna doğru gittiğini tespit etti. Bölgede yapılan arama çalışmasında, Yalçın’ın otomobili, Uludağ yolunun 11’inci kilometresinde terk edilmiş olarak bulundu.

Otomobilin bulunduğu alan çevresine yoğunlaşan ekipler Yalçın’ın cansız bedenini, aracına 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu. Yaklaşık yarım metre karın altında bulunan Yalçın’ın yaşamına son verdiği belirlendi.

Yalçın’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Yalçın’ın cenazesi memleketi Hatay’da toprağa verildi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ İFADELERİNE BAŞVURULDU

Mustafa Yalçın’ın intiharı ve altında yatan sebebi araştıran Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Yalçın’ın görev yaptığı klinik çalışanları savcılığa çağırıldı. Asistan hekimlere mobbing uygulandığı iddiaları üzerine savcılık çalışanların ifadelerine başvurdu.

Yalçın’ın intiharının ardından açıklama yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Kurumumuz için gelecek vadeden çalışma arkadaşımız Dr. Mustafa Yalçın’ın kaybı tüm detaylarıyla savcılık tarafından araştırılmaktadır. Üniversite olarak süreci hassasiyetle takip ediyoruz" demişti.

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