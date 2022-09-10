Çocuğunu almaya gitti! Kocası öldürdü! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'de edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde meydana geldi.

OĞLUNU ALMAK İÇİN GİTTİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti.

KOCASI TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Genç kadın, komşusuyla birlikte gittiği evin önünde boşanma davaları devam eden kocası tarafından çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürüldü.

KATİL KOCA YAKALANDI

Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı koca M.K., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.