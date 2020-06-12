İHA

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri H.N.Ç. isimli şahsın kamyon ile kente uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

İHA'nın haberine göre, Aksu ilçesi uygulama noktasında H.N.Ç.'nin kullandığı tır durduruldu. Narkotik madde arama köpeği (NMAK) ile yapılan aramada; aracın ön göğüs bölgesine gizlenmiş vaziyette 398 gram metamfetamin maddesi, şoför koltuğunun kafa kısmına gizlenmiş vaziyette ayrı ayrı 66 gram ve 54 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 518 gram metamfetamin ile direksiyon simidine gizlenmiş 2 adet 300 mg sentetik ecza hap ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheli H.N.Ç. de, Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.