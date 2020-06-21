DHA

Kavga, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Caddede karşılayan iki grup, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre, birbirine tekme- tokat vuran ve bıçak da kullanılan tarafları ayırmak için ihbarla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı.

Güçlükle ayrılan taraflardan 2'si yaralanırken, 2'si kadın 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.