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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kocaeli'nde eşini restoranın bahçesinde öldürmüştü! Şafak Budak'ın ifadesi ortaya çıktı
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Eşini restoranın bahçesinde öldürmüştü! Aynı bahane!

Kocaeli'nde, bir restoranın bahçesinde eşi 35 yaşındaki Kıymet Budak'ı tabancayla vurarak öldüren Şafak Budak'ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, "Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Sinirlenince kendime hakim olamadım iki el ateş edip öldürdüm" dedi

Son dakika haberler: Kocaeli'nde eşini restoranın bahçesinde öldürmüştü! Şafak Budak'ın ifadesi ortaya çıktı
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DHA

Kocaeli'nde olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde meydana geldi.

RESTORANIN BAHÇESİNDE SİLAHLA VURDU

DHA'da yer alan habere göre Kıymet Budak restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, olayın ardından Budak´ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şafak Budak´ın eşiyle konuştuğu sırada tabancasını çıkarıp ateş ettiği anlar yer aldı.

"EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Şafak Budak´ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, "Evlendikten sonra İran´a taşındık. Bir süre sonra İran´da yapamayıp tekrar Kocaeli'ne dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler yaşanmaya başlandı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, iki el ateş edip öldürdüm" dedi.

CENAZESİ MORGDA BEKLETİLİYOR

İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için ailesi ya da başka kimseler tarafından henüz bir başvuru yapılmadığı, cenazenin yapılan otopsi işlemlerinin ardından morgda bekletildiği öğrenildi.

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