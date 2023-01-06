Eski eşe kimyasal saldırı! O maddeyi kullanıyorlar!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan, 2 çocuk annesi Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar (36) ile bir yıl önce boşandı. Ayrılığın ardından eski eşini taciz eden Yusuf Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı verildi.

İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre Çavdar eski eşini rahatsız etmeye devam etti. Aksoy çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada da eski eşi tarafından darp edildi. Yasemin Aksoy, önceki gün sabah saatlerinde de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için ayrıldı.

"GÜZELLİĞİNE Mİ GÜVENİYORSUN" Bu sırada park halindeki araçların arkasına gizlenen Yusuf Çavdar, Aksoy'un yolunu kesti. Çavdar bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, 'Güzelliğine mi güveniyorsun?' diyerek kimyasal madde attı. Yasemin Aksoy acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi.

POLİS ZANLIYI YAKALADI Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, eski eşinden şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Yusuf Çavdar'ı yakaladı.

"3 KERE UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ" Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yasemin Aksoy, "İşe gitmek için evden çıktım. Sokakta yürürken eski eşim önümde durdu. Sadece 'Güzelliğine mi güveniyorsun? Seni öldürmeyeceğim ama, süründüreceğim' diyerek bana doğru adım attı. Ben bir şey yapacağını düşünmedim çünkü, elleri cebindeydi. İlerlemeye başladığımda hafif soğuk bir su hissettim. Gözlerimi kapatıp yüzümü korumaya aldım. İkinci bir hamle yaptı, muhtemelen boynuma geldi.

"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KOŞTUM" Yere kapaklandım ve bağırmaya başladım. O sırada gözlerim kapalıydı. Çığlık çığlığa apartmana koştum. Babam ve annemden yardım istedim. O sıra komşular yardım ettiler. Mahallemizden bir komşu yüzümü yıkamış. O sayede yüzümde hafif yanıklar oldu. Boynum kötü halde. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, sürekli peşimdeydi. Atölyeme ses kayıt cihazı yerleştirmişti. Şikayette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı" şeklinde konuştu

"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KOŞTUM" Daha önce de hastanede darp edildiğini söyleyen Aksoy, "Büyük oğlumu hastaneye götürdüğüm sırada, bina önünde beni darp etti. Yine cezai işlem yapılmadı ve sonuçları bu oldu. Ölebilirdim, daha kötü yaralar almış da olabilirdim. Silah ya da bıçakla da gelmiş olabilirdi. Madde kullanmış olmasından şüphe ediyorum. Hakaretli sözleri zaten vardı. Yani neden insan gibi evlenip, boşanamıyoruz? Benim gibi nice insanlar var. Süreç hızlı işlemiyor. Karakola gidiyorsun bir şey yapmıyorlar. Polis memuru benim yanıma gelene kadar, adam uçup gidiyor. Polisler de belki ellerinden geleni yapıyorlar ama, fazlasını yapmıyorlar. Savcı nasıl olsa bırakacak diye düşünüyorlar. Bunların artık ağırlaştırılmış bir ceza almaları şart. 3-6 ay sonra bırakıldığında ne olacak. Tekrar aynı şeyi yaşayacağım.