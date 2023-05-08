Felaketten dönüldü! 583 göçmen kurtarıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Felaketten dönüldü! 583 göçmen kurtarıldı! - Son dakika gündem haberleri
ABONE OL

Felaketten dönüldü! 583 göçmen kurtarıldı!

Jandarma, MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Türkiye'deki kaçak göçmenleri deniz yolu ile Romanya'ya götürme hazırlığındaki organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 583 kaçak göçmen tekneleri batmak üzereyken kurtarıldı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 şüpheliden 11 çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Felaketten dönüldü! 583 göçmen kurtarıldı! - Son dakika gündem haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa yaptıkları çalışmada, organize suç örgütü üyelerinin Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenleri deniz yolu ile Karadeniz üzerinden Romanya'ya götürme hazırlığında olduğu bilgisi ulaştı. Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

AVRUPA İÇİN 5-7 BİN DOLAR/EURO İSTEDİLER

DHA'da yer alan habere göre Fatih'te şüphelilere ait 5 ev ve 2 restoran takibe alındı. Söz konusu paravan restoranların; kaçak göçmenlerin uğrak yeri olduğu, buluşma adresi olarak sık sık kullanıldığı, buraya yemek yemek için gelen göçmenleri ikna ederek müşteri kazanmaya çalıştıkları, kandırdıkları göçmenlerden Avrupa'ya geçiş için 5 bin ile 7 bin Dolar/Euro para istedikleri, kaçış planlarının ve para transferinin burada gerçekleştiği tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon için düğmeye basan ekipler; belirlenen 5 ayrı adres ile 2 iş yeri ve 10 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

6 BALIKÇI TEKNESİ, 9 BOT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada; 6 balıkçı teknesi, 9 şişme bot, 10 otomobil, 35 pasaport, 1 tabanca, 12 can yeleği, 25 cep telefonu, 1 dürbün, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ile çok sayıda belge ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YABANCI UYRUKLU

Kaçak göçmenlerin bir kısmı Arnavutköy Karaburun açıklarındaki tekneleri batmak üzereyken son anda kurtarıldı, bir kısmı da teknelere binmeden ormanlık alanda yakalandı. Yakalanan 583 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu tamamı yabancı uyruklu 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 15 örgüt üyesinin tamamının yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu, Türkiye'de oturma izni bulunan akrabaları yardımı ile restoran açtıkları, restoran adı altında göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TORBA YASA maddeleri içeriği 2023: Yeni torba yasada neler var? Torba yasada EYT staj sigortası, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur tescil affı var mı?
GÜNDEM Yeni torba yasa Resmi Gazete'de! İşte içeriği ve ...
Benzin - motorin fiyatları son dakika: Akaryakıt fiyatlarında çifte zam yolda! 8 Mayıs 2023 Pazartesi bugün benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?
GÜNDEM Akaryakıt fiyatlarında çifte zam yolda!
Son dakika: Bakan Mahmut Özer: 45 bin öğretmenin yüzde 52'si deprem bölgesine! 45 bin öğretmen atması son durum
GÜNDEM Bakan Mahmut Özer: 45 bin öğretmenin yüzde 52'si ...
Meteoroloji'den kritik uyarı: Bu bölgelerde kuvvetli sağanak yağmur var! - Güncel hava durumu haberleri
GÜNDEM Bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Diyarbakır'da akraba ailelerin 'market alışverişi' kavgası: 3 yaralı
GÜNDEM Akraba ailelerin 'market alışverişi' kavgası: 3 ...
Şırnak'ta bıçaklı kavga: 13 yaralı, 7 gözaltı
GÜNDEM Şırnak'ta bıçaklı kavga: 13 yaralı, 7 gözaltı
Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEM Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
Kağıthane'de kendi kullandığı otomobilin altında kalan sürücü öldü!
GÜNDEM Kendi kullandığı otomobilin altında kalarak öldü!
Aksaray'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Nevşehir'de otomobilin çarptığı asker şehit oldu
GÜNDEM Nevşehir'de otomobilin çarptığı asker şehit oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.