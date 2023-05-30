Göğsünden 8 kez bıçaklandı! Uyuşturucu iddiası!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Ramazan Yüksekdağ (25) ile H.E. (23), F.E. (20), M.V. (24) ve F.Ö. (22) arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksekdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ramazan Yüksekdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİ OLURKEN YAKALANDILAR

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin bir taksi ile Buca ilçesindeki bir özel hastaneye gittiğini tespit etti. Bıçaklı kavgada yaralanan H.E., F.E. ve M.V. tedavi gördükleri özel hastanede yakalandı. Hastane dışında da F.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler polis araçlarına bindirilerek Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI İDDİASI

Gözaltına alınan H.E., F.E., F.Ö. ve M.V.'nin emniyette ifadesi alındı. 4 şüpheli emniyette verdikleri ifadelerde, Ramazan Yüksekdağ'ın H.E.'nin kız kardeşini uyuşturucu maddeye alıştırdığı, mahalledeki kızlara da uyuşturucu madde sattığını ileri sürdüğü öğrenildi.