İki grup birbirine girdi! Marmaray'da feci kavga!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı.

KAVGA TRENİN İÇİNDE DE SÜRDÜ

Tartışma kavgaya dönüştü. İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti. Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi.