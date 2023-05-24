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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İki grup birbirine girdi! Marmaray'da feci kavga! - Marmaray kavga
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İki grup birbirine girdi! Marmaray'da feci kavga!

İstanbul Maltepe'de, Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi

Son dakika haberler: İki grup birbirine girdi! Marmaray'da feci kavga! - Marmaray kavga
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DHA

İstanbul'da yaşanan olay, önceki gün akşam saatlerinde Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi.

İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı.

KAVGA TRENİN İÇİNDE DE SÜRDÜ

Tartışma kavgaya dönüştü. İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti. Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi.

TRENDE HASAR OLUŞTU

Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. İki grup arasında yaşanan kavga nedeniyle, trende hasar oluştuğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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