AA

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 11 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri ilk olarak 27 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Ancak alınan yeni kararla birlikte nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!