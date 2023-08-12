İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet! İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Üsküdar'da, ATM önünde çıkan sıra kavgasında bıçaklanan Seyfi Alaca hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Atakan Gül ise adliyeye sevk edildi

İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi'nde meydana geldi. Banka ATM'si önünde sıra bekleyen Atakan Gül ve Seyfi Alaca arasında öne geçtin tartışması çıktı.

BIÇAKLA BELİNDEN YARALADI

DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Atakan Gül, elindeki bıçakla Seyfi Alaca'yı belinden yaraladı.

PAZARCILAR ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Saldırgan daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine mahalledeki pazarcılar şüpheliyi yakalayarak olay yerine getirdi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Atakan Gül gözaltına alınırken, yaralı Seyfi Alaca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Seyfi Alaca tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Atakan Gül ise adliyeye sevk edildi.

"DAYAK YİYEN DİĞERİNİ BIÇAKLAMIŞ"

Esnaf Koray Çopan, "Bir bağırış oldu. ATM sırasında öne geçtin tartışması çıkmış. Dayak yiyen arkadaş bıçağını çıkarıp diğer arkadaşı bel kısmından bıçaklamış" dedi.