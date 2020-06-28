İHA

Olayda, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak çalışma sonucu K.G. ve A.G.'yi gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 200 gram kubar esrar, 117 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği ile yasa dışı ekim yaptıkları tespit edilen arazide 563 kök dişi Hint keneviri, 10.15 kilo kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 2 adet çapa ve sulama malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, bugün Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.