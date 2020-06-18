İHA

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Mahsun Arslan (23) idaresindeki 35 JZ 338 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak yola savuruldu.

İHA'nın haberine göre, motosikletin üzerinden fırlayan sürücü Arslan, kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Arslan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan’ın cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜZERİNDEN ÇIKAN KİMLİK BAŞKASINA AİTMİŞ

Öte yandan polisin yaptığı ilk incelemede Arslan’ın üzerinden Ömer Kamil Yıldırım’a (33) ait kimlik çıktı. Kimlikteki kişinin kazada öldüğü sanılırken, yapılan parmak izi incelemesinin ardından bu kişinin Mahsun Arslan’ın olduğu ortaya çıktı. Arslan’ın Yıldırım’dan motosikleti kiraladığı tespit edildi.