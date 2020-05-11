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Kısıtlamanın ardından Tuzla'da İstanbul'a giriş-çıkış denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu

İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkış süresinin uzatılması dolayısıyla D-100 Karayolu, Tuzla Orhanlı mevkiinde polisin denetimi sürüyor. Kontrol için bekleyen araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu. Uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi

koronavirüs
İHA

İstanbul’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkış süresinin uzatılması dolayısıyla denetimler devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor.

Tuzla'daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayanların şehirden çıkışına izin verilmedi. İzini olmayan sürücüler yan yoldan İstanbul'a döndürüldü.

Sürücülerin denetim için beklemesi, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Uzun araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

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