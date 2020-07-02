İHA

Kaza, önceki gün meydana geldi. Markete gitmek üzere ağabeyi birlikte evden çıkan Serkan Karalar, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüsün çarpmasıyla yaralandı.

İHA'nın haberine göre, İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Karalar'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan küçük Serkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Serkan Karalar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ise sürücüyü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.