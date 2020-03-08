AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 44 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 99’a, tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 695’e yükseldi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 233'E ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı.

Kovid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883'ü bulduğu ve 233 kişinin hayat kaybettiği İtalya’da hükumet, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler üzerine yoğun çalışma başlattı.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI: 795



Almanya'da vaka sayısı iki gün içinde iki kattan fazla arttı. Robert-Koch Enstitüsü'nce yapılan açıklamada, iki gün önce 349 olarak bildirilen ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 795'e yükseldi.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 11 OLDU

Fransa'da ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'dan 11'e çıkarken, vaka sayısı ise 716'ya ulaştı. Salgının etkili olduğu Oise ve Bas-Rhin bölgelerinde, pazartesi itibarıyla okullar 15 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında eczanelere dezenfektan jel üretme yetkisi verildi.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

İspanya'da vaka sayısı 93 artarak 441'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a çıktı. Virüsün bulaştığı vakalar, ülke genelinde görülse de Madrid, Bask, Valensiya ve Katalonya özerk bölgeleri, en fazla vaka olan yerler olarak öne çıktı. Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda, bu zamana kadarki tüm ölümlerin yaşlılarda olmasının da etkisiyle, birçok kentte yaşlıların toplu bulunduğu yerlerdeki etkinlikler, bir ay süreyle durduruldu.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 206'YA ÇIKTI

İngiltere'de de vaka sayısı 42 kişi daha artarak 206 oldu. İsviçre'de ise vaka sayısı 264'e çıktı. 26 kantonun 20'sinde virüs tespit edilirken, vaka oranı erkeklerde yüzde 55, kadınlarda yüzde 45 olarak kaydedildi. Bununla birlikte Kovid-19'dan daha önce bir kişinin öldüğü Hollanda'da vaka sayısı 188'e, Belçika'da 149'a, Avusturya'da 81'e, Çekya'da 19'a, Romanya'da 11'e, Macaristan ve Polonya'da 5'e yükseldi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 145'İ BULDU

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 21 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 145'e çıktığını söyledi. Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1076 kişi artarak 5 bin 823'e ulaştığını ifade etti.

S.ARABİSTAN'DA EĞİTİME 2 HAFTA ARA

Suudi Arabistan'ın doğusundaki el-Katif kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugünden itibaren iki hafta boyunca eğitime ara verildi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise dün akşam yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs taşıyan kişi sayının iki yeni vakayla 7'ye yükseldiğini bildirdi.

ARJANTİN'DE DE İLK ÖLÜM YAŞANDI

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa seyahatinden 25 Şubat'ta dönen, diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 virüsü nedeniyle öldüğü doğrulandı.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 25'E YÜKSELDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 25'e yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4 İsraillide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Salgına yakalananlardan ikisinin İspanya'dan, birinin İtalya'dan geldiğini dördüncü kişinin ise İsrail'i ziyaret eden Yunan turist kafilesiyle ilişkili olan biri olduğu kaydedildi.

MISIR'DA 37, IRAK'TA 56 VAKA TESPİT EDİLDİ

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır'da 37, Lübnan'da 28, Irak'ta 56'ya yükseldi. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki bir turistik gemide 33 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Turistik gemide 171 kişide yapılan testler sonucu 33 kişide koronavirüs tespit edildiğini, ancak vakalarda salgına ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığını söyledi.