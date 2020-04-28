İHA

Olay, Akçadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi bir konudan dolayı yaşanan tartışmanın ardından A.K. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu F.K. (82),K.K. (39) ile F.K. yaralandı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan F.K. (82),K.K. (39) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumu ağır olan F.K. ise Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği bölgeyi çembere alan jandarma ekipleri olayın şüphelisi A.K.'yı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.