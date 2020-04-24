AA

Kentte Çalgıcı ve Önen ailesi fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre, bu arada 17 yaşındaki D. Önen, pompalı tüfekle tartıştıkları Çalgıcı ailesine ait bir evin kapısına ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan 16 yaşındaki Berfin Çalgıcı başından ağır yaralandı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Çalgıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçlerince D. Önen gözaltına alındı.

Bu arada Önen ailesine ait bir ev de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Çıkan yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.