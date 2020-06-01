Genel

İstanbul'da kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde bazı noktalarda trafik yoğunluk yaşanıyor.

Birçok iş yerinin normal mesai saatine dönmesi ve işletmelerin de kepenklerini açması sonrası sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda bazı yerlerde trafik yoğunluğu oluştu. Gülsuyu, Küçükyalı, Sahrayıcedit, Göztepe mevkilerinde Kadıköy istikametine doğru sabah saatlerinde trafikte yoğunluğu yaşandı. E-5 ve TEM otoyollarında da birçok noktada trafik durma noktasına geldi.



Beylikdüzü-Avcılar, Yenibosna-Bahçelievler ve Halıcıoğlu-Okmeydanı istikametinde yoğunluk gözlenirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik yavaş ilerliyor. Haliç Köprüsü'nde de çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Beşiktaş ve bağlantı noktalarında da trafik olduğu gözlendi. Bazı noktalarda küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

METROBÜS DURAKLARINDA KALABALIK

Normalleşme adımlarının atıldığı ilk günde toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı. Uzun zamandır evden çalışan vatandaşlar da iş yerlerine gitmeye başladı. Cevizlibağ'da metrobüs kullanan vatandaşlardan Yılmaz Akgün, "Metrobüste dip dibe duruyor herkes. Çok dolu içleri. Koltukların boş olması da bir anlam taşımıyor. Yapacak bir şey yok metrobüs sayısı belli. Bugün çok daha yoğun oldu diğer günlere göre" dedi.

Başka bir vatandaş da, "Çok kötü durum. Kalabalık, birbirimize yapışık gidiyoruz. Önlem alınması gerekiyor. Önceki gibi değil. Yaklaşık iki haftadır yoğunluk var" diye konuştu.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ DE BAŞLADI

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirlerarası seyahatteki kısıtlamanın kalkmasıyla ilk otobüs seferleri yapılmaya başlandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul'da vatandaşlar otobüs terminallerine yöneldi. Kısıtlamanın sona erdiği saat 24.00 itibariyle İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Otogar'da yoğunluk yaşandı. Yoğunluk sabah saatlerinde daha da artış gösterdi.

ADALARDA VATANDAŞLAR ERKENDEN YOLA ÇIKTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında adalara giriş ve çıkışlar 26 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında, belirli istisnalar dışında durdurulmuştu. Bugün itibarıyla kısıtlama sona erdi. Bir aydır adalara gitmeyi bekleyen vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren, Kadıköy İskelesi'ne gelerek adalara geçtiği görüldü.

Bir ay aradan sonra Büyükada'daki evine gitmek için iskeleye gelen Vedat Sarı, "Büyükada'ya gidiyorum, evim var orada. Bir aydır gidemiyordum. Bugün gitmeye başlayacağız inşallah. Maalesef bir ay gidemedik ama bugüne kısmetmiş. İnşallah yine bir kısıtlama olmazsa devamlı gitmeyi düşünüyorum. Ben hafta sonlarını orada geçiriyorum" şeklinde konuştu.

KIRAATHANELER KAPILARINI AÇTI

Yeni normalleşme sürecinin ilk günü İstanbul'da kıraathaneler de kapılarını açtı. Sultangazi'de 80 gün sonra kapılarını açan kıraathaneler ilk müşterilerini kabul etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan müşteriler aylar sonra çaylarını içtikleri için mutlu olduklarını belirtti. Yayınlanan genelgeyle açılan kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına izin verilmeyecek. Kıraathane işletmecisi Erol Yılmaz, "80-85 gündür kapalıyız gereken önlemleri aldık. Plastik bardak olsun, cam bardak olsun isteyene. Temizliğimizi, boya badanamızı yaptık bekliyoruz şu anda. Şu anda eskiye nazaran hareket yok ama inşallah iyi olacak. Ayrı ayrı oturtuyoruz masaları kısıtladık" dedi.

Kıraathanelerin açıldığı ilk gün arkadaşlarıyla birlikte çayını içmeye gelen Hayrettin Açıkel, “3 aydan beri evde hapis gibi oturduk. Bugün yeni açıldı piyasaya yeni çıktık. Kendi oturduğumuz kahvehane 15-20 senedir. Mecbur buraya geldik yine. Tanıdık arkadaşlarımızla bir köy gibi aynı yere geliyoruz. Maskemizi taktık 1 metre aralıkla oturuyoruz” diye konuştu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!