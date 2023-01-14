Miras için amcasının kafa derisini yüzdü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Miras için amcasının kafa derisini yüzdü! -Güncel haberler
ABONE OL

Miras için amcasının kafa derisini yüzdü!

Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Miras kalan arabayı paylaşmak istemeyen yeğen, bir amcasını darp etti. Marketini bastığı diğer amcasının ise kafa derisini yüzdü

Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Miras için amcasının kafa derisini yüzdü! -Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ankara'da, Keleş Ailesi arasında miras kalan araç anlaşmazlık konusu oldu. Keleş kardeşler ölen kardeşlerinden miras kalan araba nedeniyle davalık oldu.

BİR AMCASINI DARP ETTİ İDDİASI

Arabayı kullanan kardeşin oğlu iddiaya göre amcalarının dava açmasına öfkeliydi. Önce Mersin Mezitli’de yaşayan küçük amcasını beraberindeki bir grupla darp etti.

DİĞER AMCASININ MARKETİNİ BASTI

Show Haber'den Emre Kol'un haberine göre saldırgan yeğen, olaydan beş gün sonra da Ankara'da yaşayan amcası market sahibi İlhami Keleş'i hedef aldı. Marketi beraberindeki kişilerle birlikte basan yeğen amcası ve yengesine saldırdı.

BIÇAKLA KAFA DERİSİNİ YÜZDÜ

Olay sırasında saldırgan, amcası Keleş'in kafa derisini bulduğu bir bıçakla yüzdü. Kasadaki 20 bin TL parayı da gasp eden saldırganlar, olay yerinden uzaklaştı.

YEĞENİ SERBEST BIRAKILDI

Polis, saldırganları yakaladı ancak İlhami Keleş hastaneden taburcu edilmeden, saldırganlar serbest kaldı. Yeğeni tarafından kafa derisi yüzülen İlhami Keleş tedavisi sonrasında hastaneden taburcu oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İĞRENÇ ADAM | Son dakika haberler: Cinsel istismardan 31.5 yıl hapis alan babasını sosyal medyada ifşa etti!
GÜNDEM Cinsel istismardan 31.5 yıl hapis alan babasını ...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEM Sınav giriş yerleri belgesi için gözler AÖF'te!
Yarıyıl tatili için geri sayım başladı! 2023 Sömestr 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEM Yarıyıl tatili için geri sayım başladı!
KURAKLIK ALARMI | Son dakika: Marmara'da 40 yılın en az yağışı! Su kullanımına dikkat
GÜNDEM Kuraklık alarmı! Marmara'da 40 yılın en az yağışı...
Son dakika haberler: Evli olduğunu öğrenince reddetmişti! Çocukları için kendisini feda etmiş! - İzmir haberleri
GÜNDEM Evli olduğunu öğrenince reddetmişti! Çocukları için ...
Son dakika haberi: Mehmetçik'ten sıfırın altında 20 derece ve 4,5 metre kar altında vatan nöbeti
GÜNDEM Mehmetçik -20 derece, 5 metre karda nöbette
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu başlatıldı
GÜNDEM Diyarbakır'da terör operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri: İki gelin birbirine girdi! Eltilerin kanlı kavgası! - Öne çıkan gündem haberleri
GÜNDEM İki gelin birbirine girdi! Eltilerin kanlı kavgası!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu o fotoğrafa
Ordu'da tünelde araç yangını! Çaresizce yardım istedi! O anlar kamerada
GÜNDEM Tünelde korku dolu anlar! Çaresizce yardım istedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.