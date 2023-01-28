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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Nevşehir ve Kayseri'de kaza! Ölü ve yaralılar var!
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Nevşehir ve Kayseri'de kaza! Ölü ve yaralılar var!

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde de işçi servisinin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Nevşehir ve Kayseri'de kaza! Ölü ve yaralılar var!
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İHA

Nevşehir'de edinilen bilgiye göre, Acıgöl ilçesinden merkeze bağlı Kavak kasabasındaki patates deposunda çalışan işçileri taşıyan Hamza A. yönetimindeki servis minibüsü; Karacaören mevkiinde yolun buzlanması nedeniyle takla atarak karşı şeride devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, yapılan kontrollerde Ayşe E.'nin (44) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 13 kişiyi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'DE KAZA: 1'İ AĞIR, 22 YARALI

Öte yandan Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, fabrikaya işçi taşıyan servis, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, yaralı 22 kişi itfaiye ve AFAD yardımı ile minibüsten çıkarıldı. Ambulanslarla şehirde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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