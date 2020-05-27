İHA

Alınan bilgilere göre kaza, Horasan şehir girişinde meydana geldi. Sebih Aktaş yönetimindeki 42 ACG 497 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan vince çarptı.

İHA'nın haberine göre, kazada araçta sıkışan Aktaş, Horasan İlçe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sebih Aktaş kurtarılamadı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.