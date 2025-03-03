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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Adıyaman'da polis memuru İbrahim A., canına kıydı | Son dakika haberleri

        Polis memuru canına kıydı!

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru İbrahim A., beylik tabancasıyla hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:08
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        Polis memuru canına kıydı!
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        Adıyaman'da edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde ikamet eden Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim A., iddiaya göre girdiği bunalım sonucu beylik tabancası yaşamına son verdi.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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