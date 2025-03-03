Adıyaman'da edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde ikamet eden Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim A., iddiaya göre girdiği bunalım sonucu beylik tabancası yaşamına son verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ İHA'daki habere göre silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.