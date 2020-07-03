Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı!
ABONE OL

Kastamonu'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile 9 kişiyi gözaltına aldı

Kastamonu
İHA

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçe merkezi, Şeyhömer, Karşıyaka ve Musa köylerinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre, eş zamanlı yapılan operasyonda Ö.S., K.K., H.K., K.Ç., E.K., S.İ., H.T., N.K. ve İ.M. isimli 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 adet Arapça yazılı tarihi eser niteliğinde kitap, 6 adet otomatik av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 44 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 100 adet tabanca fişeği, sustalı tabir edilen 4 adet bıçak ile 1 adet muşta ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Ayrıca şahıslara toplam 8 bin 368 TL idari para cezası uygulandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Silahlı kavga arasında kalan asteğmenden acı haber!
GÜNDEMSilahlı kavga arasında kalan asteğmenden acı haber!
Son dakika haberler... Evinde misafir ağırlayan ailede koronavirüs çıktı
GÜNDEMEvinde misafir ağırlayan ailede koronavirüs çıktı
Son dakika haberler... Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı!
GÜNDEMTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı!
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMTunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu 14 gün daha karantinada kalacak
GÜNDEMMaçoğlu 14 gün daha karantinada kalacak
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMİzmir'de uyuşturucu operasyonu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havai fişek fabrikası bölgesindeki vatandaşları uyardı
GÜNDEMKoca'dan patlama bölgesinde 'klima' uyarısı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 56 şüpheli tutuklandı
GÜNDEMİstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 56 şüpheli ...
Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı için 2'nci kez aday
GÜNDEMŞentop'un adaylık başvurusu TBMM'ye sunuldu
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama
GÜNDEMCHP'den Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X