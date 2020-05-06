DHA

İlçede bir telefoncu dükkanında saat 11:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kapalı dükkandan çıkan dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin camını kırarak yangına müdahalede bulundu. Daha sonra pencerenin demir korkuluklarını keserek içeri giren itfaiye ekipleri, elektrik şalterlerini kapatıp soğutma çalışması yaptı.

Bilgisayar ve birçok ürünün yandığı iş yerinin ahşap kasasındaki bir miktar para da yandı. Yangını izlemek için olay yerinde toplanan aralarında çocukların da olduğu mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. İtfaiye ekipleri kapalı iş yerinde çıkan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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