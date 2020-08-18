Son dakika haberler... Üç kentte daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama!

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Konya Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarda bulunmamalarına ve toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına karar verildi.

Öte yandan salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve 16 yaş altı vatandaşların da bu merasimlere katılmamasına karar verildi.

BALIKESİR'DE VAKA SAYILARI SON 2 HAFTADA ARTTI

Balıkesir’de artan koronavirüs vakaları üzerine Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerleri ve düğünlere gidişiyle ilgili kısıtlama getirdi.

Vali Şıldak düzenlediği basın toplantısında koronavirüsün yayılımını önlemek için aldıkları kararları açıkladı. Şıldak “Ülkemizde etkilerini görmeye devam ettiğimiz koronavirüs salgını topyekun mücadeleyi gerektiriyor. Balıkesir’de en başından bu yana gerekli önlemleri başarıyla alıyoruz. Pandemi ve Hıfzıssıhha kurullarımızda yeni kararlar aldık.

Kentte 2-3 hafta öncesine göre vaka sayılarında ülkemiz genelinde olduğu gibi bir artış söz konusu. Yoğun bakım hasta sayılarımızda da bir artıştan söz edebiliriz. İlimizde genel olarak bu sayılar, uygulanan tedbirler, tedbirlerin sonuçları bakımından yaptığımız değerlendirmede ise panik yada çok kötü bir tablo olmadığını memnuniyetle söylemek istiyorum. Geçmiş günlere haftalara göre yaşanan bir artış söz konusu” dedi.

DÜĞÜNLER 3 SAATTE BİTECEK

Mahmut Acaröz'ün haberine göre Şıldak, alınan tedbirleri de şöyle açıkladı: "Bulaş riskinin topluluklardan kaynaklanması göz önüne alındığında, düğünler konusunda tedbirler alınmasına karar verdik. Salonlarda, şehir ortamlarında ve kırsalda gerçekleştirilen düğünlerin 3 saat ile sınırlandırılması kararını aldık.

Düğünlerde yemek ve mevlitlerin de mümkün olduğunca kısa olarak tutulmasını istiyoruz. İl genelinde düğün ortamlarından dolayı pek çok vakamız gelişti. Vatandaşlarımızdan özellikle ve özellikle düğünlere karşı çok dikkatli ve hassas olmalarını rica ediyoruz. düğünlerde müzik çalınmasının 23.00 ile sonlandırılması kararını aldık.

65 yaş ve üstü büyüklerimizle ilgili düğünler ve pazar yerlerine gidişleri ile ilgili kısıtlama getirdik. Bu yaş grubumuz ancak 1. ve 2. derece akrabalarının düğünlerine katılabilecek. Pazar yerlerinin en yoğun olduğu 16.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın girişlerine kısıtlama getiriyoruz” diye konuştu.

TUNCELİ'DE DE YENİ DÜZENLEME

Tunceli’de de koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabileceği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Maske takma zorunluluk şartlarının il ve ilçelerimizde devam etmesine, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeyen vatandaşlarımıza Hıfzısıhha Kanununa göre 900 TL idari para ceza yazılmasına, ilimizdeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 1. derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. merasimlere katılmalarına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır” denildi.

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