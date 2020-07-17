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Alacak verecek yüzünden çıktığı ileri sürülen kavga sırasında silahını çektiği iddia edilen Hasan B.’nin silahından çıkan kurşunlar 3 kişiye isabet etti. Yaralılar Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

İKİ SAATİ AŞKIN POLİSE DİRENDİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, üç kişiyi vuran Hasan B. bir çıkmaz sokağa girerek, teslim olmamak için 2 saati aşkın polise direnmeye başladı. Olay yerine ulaşan müzakereci polisler saldırganı ikna etmeye çalıştı. Saldırgan daha sonra, emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper olay yerine gelerek ikna çalışmalarına katıldı. Alper, olay sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Saldırgan, arkadaşlarımızın çabasıyla alındı ve işlemleri için emniyete götürülüyor. Olayla ilgili daha sonra bilgilendirme yapacağız" dedi.