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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Urla'yı arılar bastı, görenler şaştı kaldı!
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Son dakika haberi! Urla'yı arılar bastı, görenler şaşırdı!

İzmir'in Urla ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İlçede bulunan Sanat Sokağı binlerce arının istilasına uğradı. Yaşanan ilginç görüntü cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi

urla
İHA

Olay dün akşam saatlerinde ilçede bulunan sanat sokağında meydana geldi. Özellikle hafta sonu birçok kişi tarafından ziyaret edilen Sanat Sokağı bir anda binlerce arının istilasına uğradı.

İHA'nın haberine göre, iddiaya göre bölgedeki bir kovandan gelen arıları gören vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşların arılar tarafından sokuldukları da öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Arıların Sanat Sokağı'nı istilası cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde arıların sokakta koloni halinde uçmaları ve vatandaşların yaşadığı şaşkınlık görüntülendi.

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