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Son dakika haberi! Uzaktan psikoloji eğitimi ile ilgili önemli talimat

İstanbul Üniversitesi'nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Psikoloji Lisans Programının listelenmesi psikologları isyan ettirmişti. Gelişme üzerine açıklama yapan psikologlar, bu durumu halk sağlığı için bir tehdit olarak gördüklerini dile getirmişti. Bugün ise önemli bir gelişme yaşandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili bir rapor hazırlanması için talimat verdiğini kaydetti

Psikoloji
HABERTURK.COM

İstanbul Üniversitesi'nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Psikoloji Lisans Programının (Açıköğretim) listelenmesi geçtiğimiz günlerde psikologları ayağa kaldırdı.

Karara karşı olan Türkiye Psikologlar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Açık öğretimde psikoloji lisans programı uygulaması, psikoloji bilimi ve evrensel yükseköğrenim ilkeleri uyarınca mümkün ve kabul edilebilir değildir" ifadelerine yer verildi.

Bugün ise önemli bir gelişme yaşandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili bir rapor hazırlanması için talimat verdiğini kaydetti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi" ifadelerini kullandı.

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