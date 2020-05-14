DHA

Yangın, saat 17.30 sıralarında 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi ve çatıyı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, yangın nedeniyle tüm sokağı dumanlar kaplarken çevre binalarda yaşayan vatandaşlarda korkuyla evlerini boşalttı. Yangın yan taraftaki binanın çatısına da sıçrayınca en üst katta yalnız yaşayan kişi binada mahsur kaldı.

Evde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince pencereden kurtarıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.