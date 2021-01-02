Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşıyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. İşte son dakika corona virüs haberleri....

2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün saat 19.00'dan itibaren güncel koronavirüs tablosunu açıklıyor.

1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi. Test sayısı 24 milyon 504 bin 567'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652, vefat sayısı 20 bin 881, ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4 binin altına indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız."

SinoVac firması tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi dün Çin'den Türkiye'ye getirildi. Aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki incelemesi 14 gün sürecek. Olumlu sonuç alınması halinde aşının uygulanmasına başlanacak.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı.

Sağlık Bakanlığınca temin edilen grip aşılarının eczanelerden vatandaşlara ücretsiz verileceği, bunun için vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmalarının gerektiği belirtildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte Kovid-19 vaka sayısının kasım ayına göre yüzde 85 civarında azaldığını bildirdi.

Muğla ve turistik ilçelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde, bulvar ve meydanlara tüm girişlerin sınırlandırılmasına karar verildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşların desteğiyle yoğun bakım doluluk oranının yüzde 44'e düştüğünü bildirdi.

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası uygulandı.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında son iki günde 72 ev karantinaya alındı.

Aksaray'da Kovid-19 tedbirlerine uymayarak mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza verildi.

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 5 jandarma personeli, "immün plazma" tedavisi için kan bağışında bulundu.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle ve burundan sürüntü almadan yapabilen nanoteknoloji temelli tanı sistemi geliştirildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 303 kişiye para cezası kesildi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 83 milyon 448 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 819 bini, iyileşenlerin sayısı 59 milyon 109 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 20 milyon 225 bini, Hindistan'da 10 milyon 282 bini, Brezilya'da 7 milyon 635 bini ve Rusya'da 3 milyon 159 bini aştı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde salgına karşı alınan tedbirler sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

İspanya'da 100 yıldan fazla süredir Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması, salgın nedeniyle iptal edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgınla mücadelenin bu yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevi olduğunu bildirdi.

Fransa'da bir kişide, Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandığı belirtildi.

Danimarka İlaç Ajansı, 13 binden fazla kişiye Pfizer/Biontech'in aşısı Comirnaty uygulandığını ve 17 kişide yan etki tespit edildiğini duyurdu.

Çin, Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının koşullu kullanımına izin verdi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19'un İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Şangay'da rastlandığını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ülke içinde 15 milyon doz aşı üretmek için Çinli firma Sinovac Biotech'ten aşı ham maddesi satın alınacağını duyurdu.

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, zengin ülkelerin aşıları stoklamasının ahlaki krize yol açabileceği uyarısında bulunarak, kıtada geniş çaplı bir aşılama programının başlamasının Nisan 2021'i bulabileceğini söyledi.

Melbourne'de 8 yeni vakanın tespit edilmesiyle kısıtlamalar geri geldi

Avustralya'nın Melbourne kentinde 61 gün sonra 8 kişinin Kovid-19'a yakalanması, yeniden kısıtlamalara gidilmesine neden oldu. Victoria eyaletinde evlerde toplanabilecek kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülürken, kapalı alanlarda maske takma zorunluğu da geri getirildi. Ayrıca yarın gece yarısından itibaren Yeni Güney Galler (NSW) ile olan tüm sınırların kapatılacağı bildirildi.

Filipinler, Amerikan ilaç devi Johnson & Johnson'ın bağlı iştiraki Belçikalı Janssen ilaç şirketinin aşı adayının kısa sürede klinik deneylere başlayacağını bildirdi.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, yılbaşı öncesi getirilen tedbirler kapsamında, gece kulübü, kumarhane ve masaj salonları gibi mekanların 4 Ocak'a kadar geçici olarak kapatılması kararı alındı.

Cezayir hükümeti, Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısı için anlaşma imzaladığını ve ocak ayında aşılama işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Irak'ın Kerkük kentinde, salgın tedbirlerine uymayan ve daha önce para cezası alan 15 okula kapatma cezası geldiği belirtildi.

Güney Kore'deki cezaevlerinde Kovid-19 vakalarının yükselişe geçmesi nedeniyle ziyaretlerin yasaklandığı ve çalışma atölyelerinin iptal edildiği kaydedildi.