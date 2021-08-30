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Haberler Gündem SON DAKİKA HABERLERİ! 500 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi
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500 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

SON DAKİKA HABERLERİ! 500 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi
İHA

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde 27 Ağustos'ta Bingöl'ün Merkez ilçesi kırsalında icra edilen uygulamada durdurulan bir araçta 500 bin TL değerinde 1 kilo 270 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

29 Ağustos'ta Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada durdurulan otobüste ise 1 şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 89 adet kapsül eroin, 5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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