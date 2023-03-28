Arkadaşını motosikletle evine bırakacaktı! Meryem'i kaybettik!

İzmir Torbalı'da yürekleri yakan kaza, Ayrancılar Mahallesi Eski Pancar yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi.
KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİL ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Ayrancılar Mahallesi'nden, Pancar Mahallesi yönüne giden Meryem Balım'ın yönetimindeki motosiklete, karşıdan gelen Ç.Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı.
İKİ GENÇ KIZ YOLA SAVRULDU
Çarpışmanın şiddetiyle Balım ve arkasında oturan arkadaşı Ayşin K. yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MERYEM OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri Meryem Balım´ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, arkadaşı Ayşin K. ise ağır yaralandı.
ARKADAŞININ DURUMU AĞIR
Durumu ağır olan Ayşin K. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Meryem Balım'ın, arkadaşı Ayşin K.'yi motosikletiyle evine bırakmak isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Ç.Ç.'yi gözaltına aldı.
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