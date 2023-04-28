Baldıza mesaj ölümle bitti!

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde, Hamdullah Güzel (26), baldızına sosyal medyadan mesaj göndererek rahatsızlık verdiği iddiasıyla Adem E. (24) ile tartıştı.
RASTGELE ATEŞ AÇTI
AA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından ikili arasında kavga çıktığı ve bu sırada Hamdullah Güzel'in tabancayla rastgele ateş ettiği öne sürüldü.
DARP EDİP SİLAHLA VURDULAR
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Adem E'nin, kuzenleri Hasan E. (27) ve Mehmet E. (33) ile Güzel'i darp ettiği, Celal E'nin (31) de pompalı tüfekle yaraladığı iddia edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerinin yakınındaki bir özel hastaneye kaldırılan Hamdullah Güzel müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliler Adem E. ile 3 kuzenini yakaladı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Celal E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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