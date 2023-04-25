Bu kaçıncı ölüm? Halayı izliyordu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bu kaçıncı ölüm? Halayı izliyordu!
ABONE OL

Bu kaçıncı ölüm? Halayı izliyordu!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi, maganda kurşunuyla bir canın daha gittiği son adres oldu. Sünnet düğününe katılan ve arkadaşlarıyla eğlenen 48 yaşındaki Abdullah Akçan, halayı izlerken havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Bu kaçıncı ölüm? Halayı izliyordu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Şanlıurfa'da, yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Birecik ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde, sünnet düğününde havaya ateş açıldı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

DHA'da yer alan habere göre düğüne giden davetlilerden Abdullah Akçan´ın (48) başına mermi isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Akçan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL MAGANDA ARANIYOR

Jandarma ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek
GÜNDEM Amasra maden faciası davası başlıyor
DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı - HAVA DURUMU
GÜNDEM 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
Anzak Koyu'nda geleneksel Şafak Ayini
GÜNDEM Anzak Koyu'nda geleneksel Şafak Ayini
Tokat'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Tokat'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da 7 araçlık zincirleme kaza: 8 yaralı
GÜNDEM İstanbul'da 7 araçlık zincirleme kaza: 8 yaralı
İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 ölü
GÜNDEM İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 ölü
Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanına saldırı anı kameraya yansıdı
GÜNDEM Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı anı ...
Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kayboldu
GÜNDEM Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kayboldu
Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi
GÜNDEM Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
GÜNDEM Kurban Bayramı tatili tarihi: 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.