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HaberlerGündemSon dakika haberleri... Bu nasıl vahşet! Zehirleyip, döverek öldürdüler

Bu nasıl vahşet! Zehirleyip, döverek öldürdüler

Hatay'da dün bir köpeğin zehirlenerek toprağa gömüldüğü kan donduran görüntülerin ardından bir vahşet haberi de Konya'dan geldi. Karatay ilçesinde kimliği belirsiz caniler, bir çiftlikteki 7 köpeği önce zehirledi, ardından da vahşice döverek öldürdü. Caniler daha sonra çiftlikte bulunan 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kayıplara karıştı

hayvan katliamı
DHA

Konya'da kimliği belirsiz kişiler, bir çiftlikteki 7 köpeği zehirleyip, döverek öldürdü.

Kan donduran olay, Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Mutluer'e ait çiftlikte meydana geldi. Çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişiler, 7 köpeğe zehirli tavuk verip, yedirdi. Bununla da yetinmeyen caniler, köpekleri sopa ve tekmelerle döverek öldürdü.

 

Vahşetin ardından saldırganlar, 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Mutluer'in şikayetiyle harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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