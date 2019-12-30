Konya'da kimliği belirsiz kişiler, bir çiftlikteki 7 köpeği zehirleyip, döverek öldürdü.
Kan donduran olay, Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Mutluer'e ait çiftlikte meydana geldi. Çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişiler, 7 köpeğe zehirli tavuk verip, yedirdi. Bununla da yetinmeyen caniler, köpekleri sopa ve tekmelerle döverek öldürdü.
Vahşetin ardından saldırganlar, 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Mutluer'in şikayetiyle harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
YORUMLAR