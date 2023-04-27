Son dakika haberleri: Depremde eşi ve 2 çocuğu öldü! Kızını vurup intihar etti! - Günün öne çıkan haberleri

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İHA

Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depreminde Besni ilçesinde bulundukları binanın yıkılması sonucu eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen Ferit Dayan, deprem sonrası hayatta kalan ve bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki Asya İrem Dayan’ı kaldıkları eve çağırdı.

KIZININ BAŞINA ATEŞ ETTİ Ferit Dayan hayatına son verdi. İHA'da yer alan habere göre Ferit Dayan, çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen Ferit Dayan daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

KIZ ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.İ.D.'ye müdahalelerde bulundu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.