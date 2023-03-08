Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama! - Güncel haberler
ABONE OL

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama!

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından son olarak dün Kayseri'de, peş peşe depremler yaşadık. Kayseri'deki depremleri değerlendiren Prof. Dr. Görür'den rahatlatan açıklama geldi

Son dakika: Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama! - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kayseri'de yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür şu açıklamada bulundu: "Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde.

"GEÇMİŞTE BÜYÜK DEPREMLER ÜRETTİ"

Bu zon Kuzey Anadolu Fayı'ndan (KAF) ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer 8 olmuştur. 1717 depreminde, 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de, 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir.

"FAY PARÇALARININ KIRILMASINA NEDEN OLUYOR"

Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhası'nın bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor.

"BEKLENTİM KÜÇÜK BOYUTLU DEPREMLER"

Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz detaylarıyla anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü! İstanbul'da neresi sağlam
GÜNDEM İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte ...
KANUN TEKLİFİ TAMAMLANDI! Adalet Bakanlığı yeni kanun teklifiyle çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi hakkı getiriyor
GÜNDEM Çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi geliyor
Son dakika: Depremden etkilenen vatandaşların nüfus işlemleri için açıklama
GÜNDEM Depremzede vatandaşların nüfus işlemleri için ...
İBB Üsküdar deprem risk ve tahmini kayıp haritası: Üsküdar'dan fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi, zemini sağlam yeri ve çukuru neresi
GÜNDEM Üsküdar deprem risk haritası
Arnavutköy güncel deprem riski haritası! Arnavutköy deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Arnavutköy en riskli bölgeler ve yerler
GÜNDEM Arnavutköy güncel deprem haritası
AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi akademik takvimi ile AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi?
GÜNDEM AÖF sınav tarihleri
Kız Kulesi restorasyonunda son durum görüntülendi - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi
İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI VE RİSKLİ SEMTLER | İstanbul'da deprem riski en az, dayanıklı ilçeler ve en riskli semtler nereler? İstanbul zemini sağlam yerler
GÜNDEM İstanbul'un en dayanıklı ve en riskli semtleri ile ...
AÖL sınav tarihleri takvimi belli oldu! 2023 AÖL ikinci dönem sınavları uzaktan ONLINE mı, yüz yüze mi?
GÜNDEM AÖL sınav tarihleri
Son dakika haberleri: Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü!
GÜNDEM Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.