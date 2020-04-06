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Son dakika açıklamalarına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Macron resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Johnson'ın hızlıca bunun üstesinden gelmesini diliyorum. Bu zor zamanda tüm desteğim, Boris Johnson'ın ailesiyle ve İngiliz halkıyla" ifadelerini kullandı.

BORIS JOHNSON YOĞUN BAKIMDA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın devam eden koronavirüs belirtileri nedeniyle dün akşam Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırıldığı hatırlatıldı.

Johnson'ın dünden bu yana doktor gözetimi altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." ifadesi yer aldı.