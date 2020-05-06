Sağlık Bakanı da uyarmıştı! Yine aynı yoğunluk!

Son dakika haberleri! Merkel duyurdu: Koronavirüs tedbirleri gevşiyor, tüm mağazalar açılacak!

HABERTURK.COM / Reuters

Almanya Başbakanı Merkel ve eyalet başkanlarıyla yaptığı koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi hakkındaki toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

20 Nisan'dan itibaren tedbirlerin gevşetildiği Almanya'da, vaka sayısının düşük kalmaya devam etmesi durumunda, geri kalan adımların atılması hijyen ve sosyal mesafe şartına bağlı kalmak şartıyla eyaletlerin sorumluluğuna bırakıldı.

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında tüm mağazalar açılacak, açık havada spor faaliyetleri ve idmanlara şartlı izin verileceği açıklandı.

Askıya alınan 1. ve 2. futbol ligleri, mayısın ikinci yarısında "seyircisiz" olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.

Sosyal mesafenin önemini vurgulayan Merkel, "Sosyal mesafe kuralı 5 Haziran'a kadar uygulanacak. En az 1.5 metre sosyal mesafe kuralı "uzun süre daha" uygulamada kalacak" ifadelerini kullandı.