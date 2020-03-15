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Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir endişeye yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili Meclis'te de üst üste önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantılarını iptal etti

meclis
AA

 

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

AA'nın haberine göre, koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

CHP'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, koronavirüs ile ilgili son gelişmeler doğrultusunda önemli bir açıklama yaptı. Özel, "17 Mart Salı günü yapılacak haftalık olağan TBMM grup toplantımızı iptal ettik. Yarın yapılacak MYK ve salı gün yapılacak Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz" dedi

 

 

 

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