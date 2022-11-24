Hain saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeğinden haber var!

AA'da yer alan habere göre, ilçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına roket-havanın isabet etmesiyle yaralanan 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın tedavisine Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.

Fotoğraf: DHA

BİR GÜN SONRA UYANDIRILDI

Hastanın durumunu iyiye gittiğini anlatan Uyar, "Hasta entübe dediğimiz makineye bağlı, şuuru kapalı bir şekilde geldi. Yanağında ve ağzının içinde patlamaya bağlı yaralanmaları vardı. İlk yoğun bakıma aldığımızda gerekli olan beyin cerrahi, genel cerrahi, göğüs cerrahisi gibi bütün birimlere gösterdik, takibindeler." dedi.

Uyar, gerekli tedavilerin yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Gebelikle ilgili bebeği besleyen plasenta dediğimiz bölgede 1,5 santim ayrışma olduğunu öğrendik fakat onda acil cerrahi değil, takiple devam edileceği söylenildi. Hastamız bir gün sonra uyandırma işlemlerine başlandı. Hasta bugün itibarıyla makineden tamamıyla ayrıldı, şu an kendi nefesini alıyor, tamamen uyanık bir şekilde takip ediyoruz. Hastamızın artık geldiği duruma göre çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz."