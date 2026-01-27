Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hakkari'de yoğun sis etkisini gösteriyor... Yüksekova-Ankara uçak seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Hakkari'de yoğun sis etkisini gösteriyor... Yüksekova-Ankara uçak seferleri iptal edildi

        Hakkari'de etkili olan yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Yüksekova-Ankara uçak seferleri iptal edildi. Yetkililer, sisin etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova-Ankara uçak seferi iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara ve sefer iptallerine neden oldu.

        HAVA TRAFİĞİNDE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

        İHA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

        UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan 27.01.2026 tarihinde karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi planlanan Yüksekova-Ankara uçak seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

        YOĞUN SİS ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

        Yetkililer, bölgede yoğun sisin etkisini sürdüreceğini bildirerek, yolcuların uçuş durumları hakkında ilgili hava yolu şirketleriyle irtibata geçmeleri hususunda uyarıda bulundu.

        TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Öte yandan, belediye ve Karayolları ekipleri, sisle beraber etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı ilçe merkezinde ve çevre yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT Sinema - 24 Ocak 2026 ("28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı" Serinin En İyi Filmi Mi?)

        "28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı" serinin en iyi filmi mi? Danny Boyle'un akılda kalan 5 filmi Sinema Yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema bugün 14.15'te Habertürk TV'de.  

        #Hakkari
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!