Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, ünlü oyuncu Halit Ergenç, Beşiktaş Ulus’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir kamyonetin makas atarak ilerlediğini gördü. Ünlü oyuncu kamyonetin önünü keserek durdurduktan sonra onları uyardı.

ÜNLÜ OYUNCUYU DARP ETTİLER

Halit Ergenç’in kendilerini uyarmasına sinirlenen kamyonette bulunan Y.E.A. ve M.A. isimli iki kardeş ünlü oyuncuyu darp etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Halit Ergenç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Bir gıda firmasında nakliyecilik yapan Y.E.A. ve M.A. isimli iki kardeşi gözaltına alındı. Y.E.A.’nın mala zarar verme suçundan poliste kaydının olduğu öğrenildi. Saldırgan iki kardeş hakkında adli işlem başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ergenç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Halit Ergenç olayı şöyle anlattı:

Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970'de İstanbul'da doğdu. Türk dizi, film ve tiyatro oyuncusu. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in eşidir.

Halit Ergenç, ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. 1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirmiştir.

Oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan müzikal, opera ve bale çalışmaları arasında The Adventures of ZAK-Kate, Tatlı Charity, Beni Seviyor, Kral ve Ben, Amphitrion, Evita, Hayalet ve Ötekiler, Şarkılar Susarsa bulunmaktadır. Tiyatro çalışmalarına ise Bugün Git Yarın Gel, Popcorn, Arapsaçı, Sevgilime Göz Kulak Ol oyunlarıyla devam eden sanatçının beyazperdede de rol aldığı önemli projeleri bulunmaktadır.

Halit Ergenç’in televizyon kariyerini Hiç Yoktan Aşk, Ölümün El Yazısı televizyon filmlerini, Böyle mi Olacaktı, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Esir Şehrin İnsanları, Zerda, Aliye gibi başarılı dizi projeleri izlemiştir.

Televizyon ve sahne çalışmaları dışında program sunuculuğu ve reklam filmlerindeki performanslarıyla da son derece başarılı olan sanatçı, halen dizilerde başarılı bir görüntü çiziyor. Büyük Teklif adlı yarışma programını sunarak sunuculuktaki başarısını da ekranlara yansıttı. Sanatçı, izlenme rekorları kıran Binbir Gece adlı televizyon dizisinde de rol almıştır. 2006 senesinde bu dizideki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalında Altın Kelebek ödülünü kazanmıştır.

Halit Ergenç, Bergüzar Korel ile evlidir ve Ali Ergenç isminde bir erkek çocuk babasıdır.