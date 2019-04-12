Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel'e zambak aldı

Giriş: 12.04.2019 - 08:55 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Daha önce sakallarını keserek imaj yenileyen Ergenç, tekrar sakal uzatmaya başladığı sorulunca, "Ben benim sonuçta. Nasıl bir halimin olduğu önemli değil" dedi

  • 1Halit Ergenç: Nasıl bir halimin olduğu önemli değil - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ünlü oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sokak satıcısından ev için enginar, eşine de leylak çiçeği alan Ergenç, Bergüzar Korel'i ne kadar sevdiğini kanıtladı.

  • 2Halit Ergenç: Nasıl bir halimin olduğu önemli değil - Magazin haberleri
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    Daha önce sakallarını keserek imaj yenileyen Ergenç, tekrar sakal uzatmaya başladığı sorulunca, "Ben benim sonuçta. Nasıl bir halimin olduğu önemli değil" dedi.

  • 3Halit Ergenç: Nasıl bir halimin olduğu önemli değil - Magazin haberleri
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  • 4Halit Ergenç: Nasıl bir halimin olduğu önemli değil - Magazin haberleri
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  • 11Halit Ergenç: Nasıl bir halimin olduğu önemli değil - Magazin haberleri
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