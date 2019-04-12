Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel'e zambak aldı

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Daha önce sakallarını keserek imaj yenileyen Ergenç, tekrar sakal uzatmaya başladığı sorulunca, "Ben benim sonuçta. Nasıl bir halimin olduğu önemli değil" dedi