'Hanımağa' tutuklandı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

BİR ADAMIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Yavuz gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.