Harkov'da son durum: İnsanlar tren garına yığıldı 0:00 / 0:00

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna’daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır" çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri de, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki kentten Romanya'nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını duyurdu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DA BAŞLADI"

Habertürk TV yayınına bağlanan Harkov'da yaşayan Türk vatandaşlarından Mert Bilgin de, "Şu anda Harkov tren garındayız. Bize Kiev Büyükelçiliği'nden bir mesaj atıldı. Saat 20.00'de buradan trenle gideceğimiz söylendi. Saat 15.00'te de sokağa çıkma yasağı başladı. Şu an tren garına insan yığılmış durumda" dedi.