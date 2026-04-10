Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlaması soruşturması kapsamında 12 Şubat'ta tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edilmişti.
Hasbi Dede Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edildi
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi
Giriş: 10.04.2026 - 16:44
İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, partisi CHP’den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Hasbi Dede'nin, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'muzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
